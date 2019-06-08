ما هي هديّة راغب علامة لجمهوره بمناسبة عيد ميلاده؟

بمناسبة عيد ميلاده، أهدى السوبرستار راغب علامة جمهوره أغنيتين قديمتين له وهما “اللي باعنا” و “لو دارت الايام” ولكن بتوزيع جديد ضمن جلسة غنائية مذهلة بنت لها شركتي باكستايدج بروداكشن وأنغامي استوديو ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت خصيصاً للسوبرستار لاجل تصوير مجموعة رائعة من أغنياته القديمة التي سوف تُقدّم بتوزيع جديد ويكشف عنها تباعا عبر تطبيق انغامي وتحت اشراف المخرج جاد شويري.

كعادته، أطل السوبرستار وهو يفيض جمالاً وسامة وكاريزما لا مثيل لها حيث كان يتوسط مجموعة من “الشباب والصبايا” بالاضافة الى ولديه خالد ولؤي وفرقته الموسيقية.

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من جهة أخرى، أحيا السوبرستار حفلاً غنائياً ضخماً بمناسبة عيد الفطر السعيد في إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة، وتحديداً في فندق المريديان، امس الجمعة، حيث قدّم “علامة” أجمل أغنياته وأشهرها وسط حضور جماهيري كبير. كما تم الاحتفال بعيد ميلاده على المسرح بحضور ولديه خالد ولؤي.

نذكر ان الجالية العربية على موعد مع السوبرستار بجولة فنية ضخمة في أميركيّة يحيي فيها مجموعة من الحفلات المتتالية، تبدأ في ديترويت في 14 حزيران/يونيو المقبل، ثم يلتقي جمهوره في بوسطن في 15 منه، ثم الباهاماس في 16 منه، ثم سان خوسيه في 21 منه، ثم لاس فيغاس في 22 منه، ثم اشنطن في 28 يونيو، ليختتم السلسلة بحفلة ضخمة في نيوجرسي في 29 حزيران/يونيو.

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لسماع اللي باعنا و لو دارت الايام