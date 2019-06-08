أغنية “الخليج 365” لـ محمد عساف تحقق هذا الرقم في ثلاثة أيام

Jun 08, 2019
استطاعت أغنية “الخليج 365” للفنان الفلسطيني محمد عساف أن تتخطى حاجز الـ المليونين مشاهدة وذلك بعد 48 ساعة على طرحها عبر قناة شركة بلاتينوم ريكوردز الرسمية على يوتيوب.
أغنية “الخليج 365” باللهجة العراقية كلمات رامي العبودي، الحان علي صابر، توزيع عثمان عبود وانتاج شركة بلاتينوم ريكوردز. وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” وحققت نجاحاً كبيراً جداً عند اطلاقها.
وشكر محبوب العرب، الذي فاجأ الجمهور بظهوره بلوك جديد، كل فريق العمل على هذا الابداع.
من جهة اخرى، التقى “عساف” جمهوره بحفلة فنية أحياها بمناسبة عيد الفطر السعيد في برلين – المانيا امس الجمعة، 7 حزيران/يونيو.
وخصّ عساف جمهوره على مواقع التواصل بمجموعة من الفيديوهات من اجواء الحفلة الناجحة في المانيا.
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