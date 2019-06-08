النجوم يقدّمون العزاء في محمد نجم.. أبرزهم سمير غانم وهنيدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وسط حالة من الحزن، استقبل الفنان شريف نجم، العزاء في والده الفنان المصري الراحل، محمد نجم، في دار مناسبات مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، وشاركه الاستقبال الفنان المصري عمرو عبدالجليل، شقيق زوجة الفنان الراحل.

كما استقبلت زوجة الفنان الراحل، العزاء في المقر المخصص للسيدات، حيث بدت عليها علامات الحزن، صاحبها مواساة من بعض النجمات اللاتي حضرن العزاء بينهن الفنانة شيرين، وشهيرة، ودلال عبدالعزيز.

وتوافد عدد من نجوم الفن في مصر، لأداء واجب العزاء، بينهم سمير غانم، الذي خطف الأضواء بالتفاف المعجبات خارج العزاء من حوله لالتقاط الصور التذكارية معه.

وحضر أيضًا، محمد هنيدي، وفاء عامر، وزوجها المنتج محمد فوزي، محمد محمود، فاروق فلوكس، محمد لطفي، محمد جمعة، محمد علي رزق، ونقيب الفنانين أشرف زكي، ومن الإعلاميين وائل الإبراشي، ومحمد الغيطي.

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وأعلن وائل عبدالله عضو مجلس نقابة الممثلين عبر فيسبوك عن وفاة الفنان محمد نجم، الأربعاء الماضي قائلاً: ”الفنان محمد نجم في ذمة الله".

وكان الفنان المصري محمد نجم، قد تُوفي عن عمر ناهز الـ 75 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث دخل في غيبوبة أثناء تواجده في المستشفى للعلاج من جلطة دماغية، وفشل كلوي، بعد ارتفاع في حرارته، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود.