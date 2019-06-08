شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تختتم حفلات عيد الفطر مساء اليوم بمدينة جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة الإماراتية أحلام مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا ضمن سلسلة حفلات وسهرات موسم عيد الفطر المبارك، وذلك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

وكانت أحلام نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى وعلقت عليها: "أنتظركم جمهوري الأسبوع المقبل، يوم السبت في جدة بتاريخ ٨ من شهر يونيو، رابع أيام العيد بإذن الله، وأوعدكم بحفل يليق بجمهوري، انتظرونا".

يذكر أن خلافا قد نشب بين النجمتين أصالة وأحلام، منذ فترة، بعد أن هنأت أحلام أصالة بأغنيتها "بنت أكابر"، ولم ترد الأخيرة على تهنئتها، ثم حذفت أحلام تغريدة التهنئة، إلا أن أحلام عادت وهنأت أصالة بعيد ميلادها، لترد عليها أصالة تشكرها على تهنئتها.