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مجدى الهوارى يسترجع ذكرياته مع وحش الشاشة فريد شوقى بصورة نادرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع المخرج مجدي الهوارى، ذكرياته مع وحش الشاشة الفنان الراحل فريد شوقى، لافتا أنه كان له الشرف صحبة الملك.

 وشارك الهوارى، جمهوره بصورة نادرة تجمعه بالفنان الراحل فريد شوقي، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا: "كان لى الشرف فى أيام قصيرة فى صحبة الممتع الملك فريد شوقي كأنه حلم".

يذكر أن آخر أعمال مجدى الهوارى مسرحية "3 أيام فى الساحل" من تأليف حاتم حسين، ويشارك فى بطولتها محمد هنيدى، بيومي فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسى، بالإضافة إلى بعض الوجوه الشابة.


بوست مجدى الهوارى

 

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