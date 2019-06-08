شكرا لقرائتكم خبر عن "كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة رقماً قياسياً جديداً خلال أيام عيد الفطر المبارك، بعدما وصلت إيراداته إلى 24 مليون جنيه فى 3 أيام عرض فقط، وهو رقم لم يصل إليه أى فيلم فى السينما خلال هذا العدد من الأيام، ليؤكد "كازابلانكا" تفوقه الكاسح فى موسم عيد الفطر وتصدره شباك التذاكر بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى وهو فيلم "الممر" الذى حقق 11 مليوناً و500 ألف جنيه.

"كازبلانكا" كان قد حقق رقماً قياسياً بعد طرحه مباشرة، كأعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية، بعدما حصد 8 ملايين جنيه، الخميس، ثانى أيام عيد الفطر، بعدما كسر الرقم الذى سجله الفيلم الأربعاء أول أيام العيد وحقق 6 ملايين و700 ألف جنيه، بعدما كان الرقم القياسى مسجلا باسم فيلم "حرب كرموز" لأمير كرارة أيضاً والذى حقق 6 ملايين و400 ألف فى أحد أيام عيد الفطر من العام الماضى.



كازابلانا يحقق اعلى ايراد يومى

فيلم "كازابلانكا" من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

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كازابلانكا

تدور أحداث الفيلم في إطار الإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.