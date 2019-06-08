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شكرا لقرائتكم خبر عن هايلي بالدوين تحضر عرض Saint Laurent بفستان سعره 7285 جنيه استرليني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابهرت النجمة و السوبرموديل العالمية هايلي بالدوين عشاقها ومحبيها، وذلك خلال حضورعرض أزياء دار "Saint Laurent" للملابس الرجالية لموسم لربيع وصيف 2020 ، والذي أقيم في ماليبو بالولايات المتحدة الامريكية .
ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 22 عام و التتي تزوجت نجم البوب جاستين بيبر العام الماضي مرتديه فستان قصير من اللونين الابيض و الأحمر، و هو واحد من أهم تصميمات دار أزياء " Saint Laurent "، ووصل سعر الفستان الي 7285 جنيه استرليني .
يذكر أن حضر العرض أيضا عدد كبير من نجوم العالم أبرزهم كيانو ريفز و لورا ديرن و مايلي سايروس و ليام هيمسورث و غيرهم .
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