شكرا لقرائتكم خبر عن هايلي بالدوين تحضر عرض Saint Laurent بفستان سعره 7285 جنيه استرليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابهرت النجمة و السوبرموديل العالمية هايلي بالدوين عشاقها ومحبيها، وذلك خلال حضورعرض أزياء دار "Saint Laurent" للملابس الرجالية لموسم لربيع وصيف 2020 ، والذي أقيم في ماليبو بالولايات المتحدة الامريكية .

ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 22 عام و التتي تزوجت نجم البوب جاستين بيبر العام الماضي مرتديه فستان قصير من اللونين الابيض و الأحمر، و هو واحد من أهم تصميمات دار أزياء " Saint Laurent "، ووصل سعر الفستان الي 7285 جنيه استرليني .

يذكر أن حضر العرض أيضا عدد كبير من نجوم العالم أبرزهم كيانو ريفز و لورا ديرن و مايلي سايروس و ليام هيمسورث و غيرهم .

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