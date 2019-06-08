محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر الجاري، الفيلم الكوميدي "سبع البرُمبة" بطولة الفنان رامز جلال، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، إلى جانب أفلام: "الممر"، "كازابلانكا"، "حملة فرعون" و"محمد حسين".
وبلغ إيراد الفيلم في ثالث أيام عيد الفطر الجمعة 7 يونيو (3 ملايين و204 آلاف و872 جنيهًا).
"سبع البرُمبة" بطولة رامز جلال، جميلة عوض، مها أبو عوف، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بدرية طلبة، نور قدري، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.
كانت هذه تفاصيل خبر "تعرف على إيراد "سبع البرُمبة" في ثالث أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.