بالصور- أحدث ظهور لجورج سيدهم في احتفاله بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الكاتبة فاطمة ناعوت، متابعي حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بصور لأحدث ظهور للكوميديان الكبير جورج سيدهم، أثناء احتفاله مع مجموعة من أصدقائه بعيد ميلاده.

وعلقت فاطمة على الصور "عيد ميلاد الفنان الجميل جورج سيدهم.. أمس الجمعة، شارك في عيد الميلاد الفنان الجميل لطفي لبيب، الإعلامي مفيد فوزي، الإعلامي أسامة منير، المستشار أمير رمزي، د. إيهاب رمزي، رجل الأعمال هاني قسيس، والجميلة د. ليندا زوجة جورج سيدهم.. كل سنة وأنت طيب يا ملك".

ولد جورج سيدهم في محافظة سوهاج في 28 مايو 1938، وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس 1961، هو أحد أكبر نجوم الكوميديا، كوّن مع الفنان سمير غانم والفنان الراحل الضيف أحمد فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، والتي قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والمسرحية.