محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بنجله "عمر"، بمناسبة عيد ميلاد الأخير.
وكتب أوس أوس في تعليقه على الصورة "بسم الله ما شاء الله عمر بيه بقى عنده سنتين، كل سنة وانت طيب يا أغلى حاجة في عمري، وربنا يخليك ليا أنا وماما ولكل اللي بيحبوك وتكبر وتبقى أطول وأحسن من بابا".
وقام الفنان شيكو بالتعليق على الصورة، وكتب "ذنبه ايه الطفل دا يطلع يلاقي ابوه كده، بحبك يا أوس أوس يا أبو عمر يا عالمي".
وعلّق الفنان محمد عبدالرحمن "ربنا يحميه ويخليه ليك يا صاحبي هو وولادنا وكل الناس يارب وإن شاء الله يبقى طويل".
وكتب الفنان مصطفى خاطر "ربنا يخليهولك يا حبيبي ويكبر كده ويطلع عليك كل اللي بتعمله فين".
يُذكر أن أوس أوس شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "هوجان" مع الفنان محمد إمام، وظهر كضيف شرف في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة الفنان علي ربيع.
كانت هذه تفاصيل خبر "أوس أوس" يحتفل بعيد ميلاد نجله.. والنجوم يهنئونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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