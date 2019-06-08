نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد ريم العدل.. والأخيرة تشكرهم

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حرص أصدقاء الاستايلست ريم العدل على الاحتفال بعيد ميلادها، ومن بينهم "الفنان شيكو، الفنان محمد فراج، الفنانة بسنت شوقي"، إلى جانب شقيقها المخرج كريم العدل، وأصدقائها من خارج الوسط الفني.
ونشرت ريم عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بأصدقائها، معلقة "شكرًا على العيد ميلاد الرائع.. بحبكم".
وحرصت على تهنئتها بعيد ميلادها الفنانة هند صبري، معلقة على الصورة "عيد ميلاد سعيد رمرومي"، كما علق شيكو "ريتا ريتا آه يا عفريتة 12 سنة ومكملين".
جدير بالذكر أن ريم تستعد للمشاركة في فيلم "المسيح والآخرون"، بتصميم ملابس الممثلين في العمل، ومن المقرر انطلاق التصوير نهاية العام الجاري.
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