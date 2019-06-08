تعرف على إيراد "كازابلانكا" في ثالث أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة منذ طرحه في دور العرض السينمائي، بموسم عيد الفطر المبارك، في تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر، متفوقًا على أربعة أفلام تتنافس بنفس الموسم، هي: "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرُمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد.

وحقق الفيلم في ثالث أيام عيد الفطر أمس الجمعة 7 يونيو، إيرادا تجاوز 7 ملايين جنيه (7 ملايين و128 ألفًا و909 جنيهات).

"كازابلانكا" تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، لبلبة، أحمد داش.