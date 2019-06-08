محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نجح فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة منذ طرحه في دور العرض السينمائي، بموسم عيد الفطر المبارك، في تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر، متفوقًا على أربعة أفلام تتنافس بنفس الموسم، هي: "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرُمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد.
وحقق الفيلم في ثالث أيام عيد الفطر أمس الجمعة 7 يونيو، إيرادا تجاوز 7 ملايين جنيه (7 ملايين و128 ألفًا و909 جنيهات).
"كازابلانكا" تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، لبلبة، أحمد داش.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على إيراد "كازابلانكا" في ثالث أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.