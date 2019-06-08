هشام سليم: لا أميل للأدوار السطحية وردود الأفعال على "كلبش3" أسعدتني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 يونيو 2019 01:42 مساءً - أعرب النجم هشام سليم عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي تلقاها عقب عرض مسلسله الجديد "كلبش3" الذي خاض به السباق الرمضاني 2019، وشارك في بطولته بدور محوري بجانب كوكبة من نجوم الدراما المصرية .



ردود أفعال الناس في الشارع كانت إيجابية



وقال هشام سليم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365. نت"، إنّ الشخصية الجديدة التي قدمها داخل أحداث العمل، لم تصادفه من قبل تمامًا في أيّ عمل فني، وأضاف أنه لم يتوقع هذا الكم من ردود الأفعال الإيجابيه التي تلقاها حول العمل، والتي أسعدته بشدة، وأكمل، أنّ أغلب جمهوره ومحبيه بالشارع المصري، أشادوا كثيرًا بالدور الذي قدمه، وأنه فوجئ بردود أفعال مميزة للغاية عن شخصية أكرم صفوان التي قدمها ضمن أحداث العمل.



لم أتردد لحظة قبل الموافقة على الدور



وأشار هشام بعد انتهاء عرض حلقات المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا، إلى أنه دائمًا ما يبحث عن أدوار مركبة وغير سطحية، ويسعى دائمًا ليظهر لجمهوره ومحبيه بأدوار مختلفة، وعندما عُرض عليه العمل انتظر معرفة ملامح الدور بأكلمه، ولم يتردد في الموافقة عليه تمامًا عندما علم بتفاصيل الدور المطروح عليه كاملًا.



يشار إلى أنّ مسلسل "كلبش3" يشارك في بطولته أمير كرارة، وأحمد العوضي، وأحمد عبد العزيز، ويسرا اللوزي، ومحمد علي رزق، وهالة فاخر، وعدد كبير من نجوم الدراما المصرية، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار درامي أكشن حول شخصية سليم الأنصاري الشهيرة، ومقاومته للإرهاب والعصابات التي تحيك مؤامرات ضد مصر وعدد من الدول العربية .