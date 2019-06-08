إعلامي يكشف تفاصيل مرض هيفا وهبي الخطير.. كبدها مُصاب وبحاجة لعلاج مكثّف

كشف الصحافي إيلي باسيل تفاصيل مرض الفنانة هيفا وهبي، وكتب في تغريدة على موقع “تويتر” ثم أعاد نشرها على حسابه على “إنستغرام”: “للأسف هيفاء فعلًا مريضة… كبدها تعبان كتير وبحاجة لعلاج مكثّف… دعولها بالشفاء”.

هذا الإعلان أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل الكثير من المتابعين عن مدى صحته. وكانت هيفا قد أعلنت مرضها منذ أيام قليلة من خلال تغريدة نشرتها على حسابها على “تويتر”‏ حيث كتبت: “عيد مبارك، ينعاد على الجميع أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر…خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً.الحمدلله على كل شيء”.