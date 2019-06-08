هيفا وهبي لا تعاني من مرض بالكبد وهذه تطورات حالتها الصحية

متابعة لحالة النجمة هيفاء وهبي الصحية، أكدت هناء شقيقة هيفا وفقًا لموقع الفن، أن هيفا لا تعاني من مرض في الكبد وقالت: “نعم هي مريضة وموجودة بالمستشفى ولكن لا يوجد أي مشكل بالكبد، هي الآن أفضل بكثير من قبل، عانت من حمى شديدة وارتفاع بالحرارة، ولكن الحمد لله كل الفحوصات جاءت نظيفة”.
وكانت قد هنّأت النجمة اللبنانية هيفا وهبي الجمهور بعيد الفطر المبارك، وكشفت عن تعرضها لأزمة صحية أدّت إلى عدم مشاركتها بأعمال فنية مؤخرا.
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