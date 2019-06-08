بالصور.. محمد رشاد يحتفل مع جمهورة بعيد الفطر

احيا الفنان محمد رشاد، حفلًا غنائيًا ضخمًا في المدينة المستقبل، مساء أمس، الجمعة، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك.

وقدم "رشاد" خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها جمهورة منها :"حته بسكوت، اللي كانوا، ياناس، احساسي، طاير ياهوا،

فاعل خير، كتاب حياتي".

ويشار إلى أنه كان حرص الفنان محمد رشاد خلال الحفل علي نعي شهداء الحادث الارهابي الذي وقع بشمال سيناء أول أيام عيد الفطر.

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