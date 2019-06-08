احيا الفنان محمد رشاد، حفلًا غنائيًا ضخمًا في المدينة المستقبل، مساء أمس، الجمعة، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك.
وقدم "رشاد" خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها جمهورة منها :"حته بسكوت، اللي كانوا، ياناس، احساسي، طاير ياهوا،
ويشار إلى أنه كان حرص الفنان محمد رشاد خلال الحفل علي نعي شهداء الحادث الارهابي الذي وقع بشمال سيناء أول أيام عيد الفطر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محمد رشاد يحتفل مع جمهورة بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.