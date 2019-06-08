شاهد.. أمير كرارة يحذر جمهوره.. تعرف على السبب!

كشف الفنان أمير كرارة، عن عملية نصب تتم بأسماء الفنانيين على أحد صفحات السوشيال ميديا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

و كتب "كرارة" عبر صفحته قائلًا: "يا جماعة خلوا بالكم من أي حد ينزل إعلان باسم أي ممثل أنهم محتاجين ممثلين أو وجوه

جديدة عشان ده مابيحصلش ومش إحنا".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة فيلم "كازابلانكا" الذى تم طرحه فى موسم عيد الفطر، وشاركه البطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل.