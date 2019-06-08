بالفيديو.. محمد رمضان يروج لكليب "بابا"

روج الفنان محمد رمضان، لكليب "بابا" الذي من المقرر طرحها قريبًا، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "رمضان" على الفيديو قائلًا: "في طريقي لتصوير كليب بابا..

ثقة في الله نجاح.. زلزال وبمليون ريختر قريبًا"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق في حياته الفنيةوالشخصية.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "زلزال" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي وشاركة البطولة الفنانة حلا شيحة.