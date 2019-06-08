تعرف على موعد العرض الخاص لفيلم "قهوة بورصة مصر"

ينطلق العرض الخاص لفيلم "قهوة بورصة مصر" بحضور أبطاله، وذلك مساء يوم الاثنين الموافق 24 من الشهر الجاري بأحد المولات الشهيرة في أكتوبر. في أكتوبر. ويذكر أن "قهوة بورصة مصر" بطولة علاء مرسي، حسن حسني، نجوى فؤاد، رانيا محمود ياسين، لطفي لبيب، مدحت تيخا، شريف باهر،عبد الله مشرف، أحمد صيام، إيناس النجار، صبري عبد المنعم، فضلا عن مشاركة الفنان مصطفى قمر كضيف شرف، إخراج أحمد مندور.

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