افتتح الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح، العرض المسرحى الجديد "محطة مصر" من إنتاج الفرقة، وذلك ثانى أيام عيد الفطر المبارك على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة. على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة. في حفلتين متتاليتين وذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير والنقدى الذي تشهده عروض الفرقة خاصة أيام العيد. ويشار إلى أن العرض تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة. ويذكر أن العرض تأليف محمد زناتى، إخراج رضا حسنين، موسيقى حاتم عزت، تصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "محطة مصر" ينطلق مرتين يوميًا بالعتبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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