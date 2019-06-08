تقارير.. مانشستر يونايتد يمنح لاعبه المنتظر ضعف راتبه 16مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخطط نادي مانشستر يونايتد لمنح لاعبه المنتظر الويلزي دانيال جيمس، لاعب خط وسط سوانزي سيتي، راتباً ضخماً، بعدما اقترب بشدة من الانتقال إلى "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن مانشستر يونايتد سيعلن تعاقده مع جيمس خلال أيام قليلة مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن يونايتد سيمنح دانيال جيمس راتباً أسبوعياً يصل إلى 67 ألف جنيه إسترليني، وهو أكثر مما كان يتقاضاه في سوانزي سيتي بـ16 مرة؛ حيث كان يحصل على 4 آلاف جنيه فقط أسبوعياً.

وأوضح المصدر أن دانيال جيمس سيخضع للفحص الطبي في ملعب "كارينجتون" الخاص بتدريبات يونايتد، بعدما حصل على إذن من معسكر منتخب ويلز، الذي يستعد لخوض تصفيات يورو 2020.

وشارك جيمس في 38 مباراة بجميع المسابقات في الموسم المنصرم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10.