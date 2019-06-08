Jun 08, 2019
أكدت الفنانة مها أبوعوف في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن حالة شقيقها الفنان عزت ابو عوف مازالت حرجة جدًا ومازال يرقد داخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة.
وكشفت ان الأطباء أكدوا لها أن حالته صعبة جداً ويحتاج إلى الدعاء من كل محبيه حتى يخرج بخير من هذه الأزمة الخطيرة التي يعاني منها.
وكان الوسط الفني قد فوجئ بخبر تدهور الوضع الصحي للممثل عزت أبو عوف وقد أُدخل على إثرها الى إحدى المستشفيات في محافظة الجيزة حيث يرقد في غرفة العناية المركزة.
نذكر أن “أبو عوف” غاب عن الموسم الرمضاني لعام 2019، إلا أنه شارك مع النجم عمرو دياب ضمن إحدى الحملات الإعلانية التي عرضت في رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة عزت ابو عوف تطلب الدعاء له: حالته حرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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