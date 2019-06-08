شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..نجوى كرم ونوال الزغبى والحلانى في ختام حفلات عيد الفطر بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب اللبنانى عاصى الحلانى مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا ضمن سلسلة حفلات وسهرات موسم عيد الفطر المبارك، ويشارك فى فقرات الحفل أيضا شمس الأغنية نجوى كرم والنجمة نوال الزغبى، وسيكون الحفل بمثابة أقوى الحفلات لما يتمتع به هؤلاء النجوم من جماهيرية واسعة على مستوى الوطن العربى.

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يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرا كليبا جديدا يحمل اسم "ملعون أبو العشق"، والتى حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة، الأغنية من كلمات عامرلاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.

طرحت أيضا النجمة اللبنانية نوال الزغبى، أغنية "لما بتحسبا" الخاصة بتتر المسلسل اللبنانى بروفا، المقرر عرضه خلال موسم رمضان الدرامى، أغنية "لما بتحسبا"، كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلى السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية أبطال المسلسل أحمد فهمى وماجى بوغصن.