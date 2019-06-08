شكرا لقرائتكم خبر عن "كازابلانكا" يحصد 7 مليون و130 ألف جنيه فى ثالث أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "كازابلانكا" ايرادات وصلت الى 7 مليون و130 ألف جنيه فى شباك الذاكر أمس الجمعة – ثالث أيام عيد الفطر- ليستمر فى صدارته لمنافسات موسم أفلام عيد الفطر، بعدما حقق الثلاثاء الموافق ليلة الوقفه مليون و 400 ألف جنيه، والأربعاء أول أيام العيد 6 مليون و700 ألف، والخميس ثانى يوم العيد 8 مليون جنيه.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

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وينافس فيلم "كازابلانكا" فى موسم العيد 4 أفلام أخرى هم "الممر" بطولة أحمد عز تأليف وإخراج شريف عرفة، و"سبع البرمبة" بطولة رامز جلال تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، و"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وإخراج رؤوف عبد العزيز، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد وإخراج محمد على.