شكرا لقرائتكم خبر عن مها أبوعوف: حالة شقيقى صعبة وأرجو الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة مها أبوعوف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حالة شقيقها الفنان عزت ابو عوف مازالت حرجة جدا ومازال يرقد داخل العناية المركزة فى إحدى المستشفيات الخاصة .

وأضافت أن الأطباء أكدوا أن حالته صعبة للغاية ويحتاج إلى الدعاء من كل محبيه حتى يخرج من هذه الأزمة الحرجة التى يعانى منها .

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه يعانى من تعب فى الكبد والقلب، وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.