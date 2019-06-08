شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى رمضان.. الحياة تعيد عرض مسلسل " هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد نجاح مسلسل " هوجان " رمضان الماضي ،أعلن النجم محمد إمام، عن إعادة المسلسل على قناة الحياة اليوم السبت فى الساعة 7 مساء بعد نجاحه فى رمضان و تحقيق نسبه مشاهدات عالية.

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وكتب إمام، قائلا: " بناء على طلبكم مسلسل هوجان هيتعاد إذاعته ابتداء من اليوم السبت على قناة الحياة الساعة 7 مساء و قناة الحياة مسلسلات الساعة 10:30 مساء .

ومسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

محمد إمام

