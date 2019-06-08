” مودل روز ” ترد على منتقديها : ” لبسي خاص فيني “

كتب امير فتحي في السبت 8 يونيو 2019 11:58 صباحاً - تعرضت الفاشينيستا السعودية ” مودل روز ” إلى هجوم شديد بسبب شكل ملابسها والتي تظهر في أغلب صورها وهي عارية البطن وأجزاء أخرى وهو ما يراه الكثيرون يتعارض مع انتمائها لدولة إسلامية واتهامات لها بتشوية صورة فتيات المملكة .

مما دفع مودل روز إلى الظهور في مقطع فيديو نشرته إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير لتدافع عن نفسها قائلة : ” انا لبسي خاص فيني أنا .. أهلى غير اهلكم وتربيتهم لي غيركم .. كل واحد له طريقة لبس غير الآخر واللي ينتقد هذا الكلام يبقى إنسان جاهل ” .

وهذا الهجوم لا يعد الهجوم الأول على المودل السعودية روز بسبب ملابسها الجريئة وطالب أحد النشطاء بمقاطعة الفاشينيستات احتجاجا على جرأتها .

روز هي عارضة أزياء سعودية تبلغ من العمر 26 عاما وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية .. وتوجهت إلى مجال الأزياء في عام 2013 حيث كسبت شهرة واسعة فيه .

وحظيت على نسبة متابعين عالية تعتبر هي النسبة الأعلى من بين عارضات الأزياء العربيات على إنستجرام ووصل عدد متابعيها إلى أكثر من 10 مليون متابع .