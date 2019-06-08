رضوى الشربيني على إنستجرام : ” قولولي مبروك “

كتب امير فتحي في السبت 8 يونيو 2019 11:58 صباحاً - أعلنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام عن إطلاق ماركة ملابس جديدة خاصة بها تحمل إسم ” poupette the boutique ” . وعلقت قائلة : ” اللهم لك الحمد والشكر يارب .. وأخيرا أقدر أقول أنا حققت حلم العمر وفرحانة وعايزة أشارككم فرحتى .. قولولي مبروك ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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