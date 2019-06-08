شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث تكرم أوليفيا كولمان بوسام الإمبراطورية البريطانية والان مع التفاصيل

منحت ملكة إنجلترا، إليزابيث الثانية وساماً للممثلة البريطانية أوليفيا كولمان، الفائزة بجائزة "أوسكار"، مكافأة على مساهمتها في إشعاع الثقافة البريطانية.

وقُلِّدت كولمان وسام الإمبراطورية البريطانية "سي بي إي" من رتبة قائد، ضمن القائمة التقليدية للأوسمة والألقاب التي تمنح بمناسبة عيد الميلاد الرسمي للملكة إليزابيث "93 عاماً" السبت.

وتُمنح هذه الأوسمة والألقاب الملكيّة مرتين في السنة بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد الرسمي للملكة الذي يحتفل به في يونيو/حزيران، بينما هي ولدت في 21 أبريل/نيسان 1926.

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وتُكرِّم الملكة من خلال هذه القائمة مشاهير، فضلاً عن أشخاص من عامة الشعب يكرّسون وقتهم لأعمال خيرية ولمساعدة أفراد المجتمع.

وقالت كولمان: "تغمرني السعادة والتواضع لكوني برفقة أشخاص رائعين لم تتسن لغالبيتهم أن يظهروا مثلي أنا، لكن آمل في أن يحصلوا على هذه الفرصة الآن".

وحصلت كولمان هذه السنة على جائزتي "أوسكار" و"بافتا" أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ذي فايفوريت" عام 2018، الذي تؤدي فيه الممثلة البالغة 45 عاماً دور الملكة آن، وتؤدي دور الملكة إليزابيث الثانية في الموسم الـ3 من مسلسل "ذي كروان" الذي تبثه منصة "نتفليكس"، وضمت القائمة هذه المرة 1073 شخصاً.