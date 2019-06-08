القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت ملكة إنجلترا، إليزابيث الثانية وساماً للممثلة البريطانية أوليفيا كولمان، الفائزة بجائزة "أوسكار"، مكافأة على مساهمتها في إشعاع الثقافة البريطانية.
وقُلِّدت كولمان وسام الإمبراطورية البريطانية "سي بي إي" من رتبة قائد، ضمن القائمة التقليدية للأوسمة والألقاب التي تمنح بمناسبة عيد الميلاد الرسمي للملكة إليزابيث "93 عاماً" السبت.
وتُمنح هذه الأوسمة والألقاب الملكيّة مرتين في السنة بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد الرسمي للملكة الذي يحتفل به في يونيو/حزيران، بينما هي ولدت في 21 أبريل/نيسان 1926.
وتُكرِّم الملكة من خلال هذه القائمة مشاهير، فضلاً عن أشخاص من عامة الشعب يكرّسون وقتهم لأعمال خيرية ولمساعدة أفراد المجتمع.
وقالت كولمان: "تغمرني السعادة والتواضع لكوني برفقة أشخاص رائعين لم تتسن لغالبيتهم أن يظهروا مثلي أنا، لكن آمل في أن يحصلوا على هذه الفرصة الآن".
وحصلت كولمان هذه السنة على جائزتي "أوسكار" و"بافتا" أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ذي فايفوريت" عام 2018، الذي تؤدي فيه الممثلة البالغة 45 عاماً دور الملكة آن، وتؤدي دور الملكة إليزابيث الثانية في الموسم الـ3 من مسلسل "ذي كروان" الذي تبثه منصة "نتفليكس"، وضمت القائمة هذه المرة 1073 شخصاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث تكرم أوليفيا كولمان بوسام الإمبراطورية البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.