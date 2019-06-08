نقيب الممثلين المصريين ينفي شائعة وفاة جورج سيدهم

نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، خبر وفاة الفنان الكوميدي المصري جورج سيدهم الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السبت.

وأكد زكي أنه تواصل مع الدكتورة ليندا زوجة الفنان جورج سيدهم، وشددت على أن شائعة الوفاة أطلقها بعض ضعاف النفوس للمتاجرة باسم جورج سيدهم.

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وكان أحد الحسابات المزورة المنسوبة لعائلة سيدهم زعم وفاته خلال الساعات الماضية، ما أحدث ارتباكا بين أوساط محبي الفنان الكبير الذي يعاني من جلطة أفقدته القدرة على النطق منذ سنوات طويلة.

وشارك جورج سيدهم المعروف بأدواره الكوميدية في الستينيات والسبعينيات في العديد من الأعمال، في حين تعد مسرحية المتزوجون من أشهر أعماله برفقة شيرين والفنان القدير سمير غانم، فيما كانت له أفلام أخرى مثل الجراج ودخان بلا نار ومدرسة المشاغبين وامرأة سيئة السمعة.

ومن أبرز أفلامه أيضا، واحد في المليون ولسنا ملائكة وإضراب الشحاتين ومعسكر البنات، حيث كان يشتهر بأداء أدوار النساء في أعماله، إلى جانب معبودة الجماهير وشاطئ المرح وناس تجنن والمعتوه.

كما شارك سيدهم في العديد من المسلسلات، مثل الحلو ما يكملش وأصيلة ورأفت الهجان برفقة الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، وأيضا سنوات الضحك والدموع وبلاغ للنائب العام وغيرها الكثير.