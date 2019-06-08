شكرا لقرائتكم خبر عن "يارب تكبر وتبقي أطول وأحسن من بابا" هكذا احتفل أوس أوس بعيد ميلاد ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل أوس أوس بعيد ميلاد ابنه عمرعبر صفحته الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات " أنستجرام" حيث نشر صورة له مع ابنه وعلق عليها قائلا:" بسم الله ما شاء الله عمر بيه بقي عنده سنتين.. كل سنة وانت طيب يا اغلي حاجة في عمري .. وربنا يخليك ليا أنا وماما..ولكل اللي بيحبك.. وتكبر وتبقي أطول واحسن من بابا..".

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يذكر أن أوس أوس شارك في السباق الدارمي رمضان ٢٠١٩ في عدة أعمال أبرزهم دور حورس في مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.