شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على رفات ممثل سابق ببرنامج "ميكى ماوس كلوب" فى أوريجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أسرة الممثل السابق دنيس داى، الذى كان أحد المشاركين فى البرنامج التلفزيونى الشهير فى الخمسينات "نادى ميكى ماوس" (ميكى ماوس كلوب)، إنه تم العثور على رفاته فى أوريجون بعد نحو عام من الإبلاغ عن فقدانه.

وقالت الأسرة، فى بيان، على "فيس بوك"، يوم الخميس، إنه تم التعرف على دنيس داى، 76 عاما، من رفات عُثر عليها فى أبريل، فى فينكس بأوريجون بمنزل كان يعيش فيه مع شريكه، وأضافت إنه تم التعرف على الرفات على أنها "لشقيقنا وعمنا المحبوب دنيس داى، وتحقق شرطة ولاية أوريجون لمعرفة سبب الوفاة".

وكان شريك "داى" قد أبلغ عن أنه مفقود فى يوليو عام 2018، وظهر "داى" فى برنامج "نادى ميكى ماوس" عام 1956 وعام 1957، ثم اعتزل التمثيل كمحترف، وبرنامج "نادى ميكى ماوس" الذى بدأه والت ديزنى كان يقدم مجموعة من العروض التى شارك فيها مراهقون يؤدون أغانى ورقصات.