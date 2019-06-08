محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
كشف الفنان الشاب محمد مهران عن مشاركته في فيلم جديد يحمل اسم "ماكو" يبدأ تصويره عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر.
وقال الفنان محمد مهران لمصراوي إنه تعاقد على المشاركة في الفيلم الجديد، ومن المقرر البدء في التحضيرات النهائية له عقب إجازة عيد الفطر".
وأضاف مهران أن الفيلم بطولة جماعية لعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير.
وتابع: "أتعاون خلال الفيلم مع عدد من النجوم مثل قصي خولي، ناهد السباعي، بسمة، خالد أنور، سارة الشامي، ومحمد علي رزق".
يذكر أن الفنان محمد مهران شارك في السباق الدرامي لرمضان المنصرم من خلال مسلسل "حدوتة مرة"، بجانب النجمة غادة عبدالرازق ومجدي كامل، وأحمد صيام، وسلمي أبوضيف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "شيري دوت كوم وحدوتة مرة".. محمد مهران يستعد لفيلم جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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