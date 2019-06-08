انتكاسة عقلية تؤجل جولة مؤسس "بيتش بويز" في أمريكا

أجَّل المغني برايان ويلسون، الذي شارك في تأسيس فرقة "بيتش بويز"، جولة صيفية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأجل غير مسمى، والتي كانت من المقرر أن تبدأ، الجمعة.

وقال ويلسون (76 عاماً) إنَّه يشعر "بعدم الأمان العقلي"، وذلك بعد خضوعه لجراحة في الظهر مؤخراً، لكنه عبَّر عن أمله في العودة إلى العمل لاحقاً.

ونشر ويلسون رسالة على صفحته في "فيسبوك" وموقعه الرسمي، اعترف فيها بأنَّه يعاني من مرض عقلي "منذ عدة عقود"، وأنَّه كان "متحمساً للعودة إلى تقديم عروضه"، قبل أن "يبدأ في الشعور بالاغتراب" مرة أخرى.

وكتب: "لسنا متأكدين من سبب ذلك، لكني أعلم أنَّه ليس من الجيّد بالنسبة لي أن أكون على الطريق الآن، لذلك سأعود إلى لوس أنجلوس".

وكان من المقرر أن تبدأ جولة ويلسون الأخيرة، التي تُقدِّم مختارات من ألبوم "بت ساوندز" الشهير لفرقة "بيتش بويز" الذي تمَّ طرحه عام 1966 وغيرها مع زميله آل جاردين المؤسس المشارك للفرقة، الجمعة، في قاعة "لين" في ماساتشوستس خارج بوسطن.

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وأشار موقع ويلسون على الإنترنت إلى تأجيل عرض ماساتشوستس و11 موعداً آخر للحفلات الموسيقيّة كانت ستُجرى حتى 23 يونيو/حزيران.

وقال المغني وكاتب الأغاني الذي أصدر ألبومات من موسيقى الروك مثل "جود فايبريشنز" و"سيرفين يو إس إيه" إنَّه خضع لـ3 عمليات جراحية في ظهره العام الماضي جعلته "أقوى بدنياً مما كان عليه منذ فترة طويلة".

وأضاف أنَّه عاد إلى الاستوديو ليسجل ويتدرّب مع فرقته، وكان يشعر بتحسن قبل أن يعاني من نوع من الانتكاسة العقليّة.

وتابع: "وصفي لذلك هو أنني غير آمن عقلياً.. أعاني من أشياء في رأسي وأقول أشياء لا أقصدها ولا أعرف لماذا".

وكتب: "سأستريح وأتعافى وأعمل مع أطبائي في هذا الشأن.. أتطلع إلى شفائي ورؤية الجميع في وقت لاحق من العام"، مختتماً: "أعرف أن هذا شيء يمكنني التغلب عليه مرة أخرى".

وحظي ويلسون بنشاط متجدد في السنوات الأخيرة، إذ قدَّمت فرقته موسيقى من ألبوم كريسماس الصادر عام 1964 لفرقة "بيتش بويز" خلال جولة موسم العطلات في العام الماضي.