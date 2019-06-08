مكتب هيفا وهبي يردّ بعد إنتشار خبر مرضها

بعد أربعة أيام على إعلان إصابتها بوعكة صحيّة منذ أكثر من شهر ألزمتها الإبتعاد عن الظهور الاعلامي أو المشاركة في أي عمل فنّي، لا زال الوضع الصحي للنجمة اللبنانية هيفا وهبي محطّ تساؤلات جمهورها الكبير في الوطن العربي.

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وأثارت هيفا بتغريدتها الغامضة قلق محبيها بالاضافة الى الوسطين الفني والاعلامي، خاصة أنها لم تكشف عن تفاصيل الوعكة الصحيّة التي ألمت بها، وأصبحت حديث الناس وانتشرت الكثير من الأقاويل والإشاعات في الساعات الماضية ما دفع مكتبها الاعلامي للرد وأكّد أنّ “ما أشيع عن مرضها بسبب الكبد غير صحيح ويندرج ضمن إطار المعلومات غير الدقيقة” بحسب LBCI.

وتمنى عدد كبير من محبي نجمة الجماهير الشفاء العاجل لها، حيث انتشرت صورها على المنصمات الاجتماعية وتصدّر اسمها كافة وسائل الاعلام.

موقع “الخليج 365” يتمنى الشفاء للنجمة الجميلة هيفا وهبي وان تعود الى محبيها بأسرع وقت ممكن.