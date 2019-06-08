تامر حسني وبسمة بوسيل يخطفان الأنظار برومنسيتهما

بمناسبة عيد الفطر السعيد، أحيا النجم تامر حسنى حفلاً غنائيًا، على مسرح أوبرا دبي، بحضور جماهيري كبير حيث أطرب الحضور بباقة من اجمل اغنياته بالإضافة الى أغنيات ألبومه الأخير “عيش بشوقك”.

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بسمة بوسيل رافقت زوجها في هذه الرحلة، حيث عبّرت عن فخرها به بعد حفلة اوبرا دبي من خلال نشرها مجموعة من الصور تجمعها معه.

اختارت بسمة لهذه المناسبة اطلالة سوداء اللون وبدت في غاية الأناقة.

نذكر ان آخر اعمال “حسني” كليب “ناسيني ليه” الذي حقق أكثر من 47 ملايين مشاهدة خلال شهرين فقط.