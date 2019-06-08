الشيخ محمد بن راشد يحتفل بزفاف أبنائه الثلاثة بيوم واحد.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء وحاكم دبي، بدخول أبنائه الثلاثة: ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، القفص الذهبي، بحضور الشيوخ والشخصيات المرموقة.

وبدأ ضيوف أفراح آل مكتوم، بالتوافد إلى مركز دبي التجاري العالمي، في تمام الساعة الرابعة، بتوقيت الإمارات العربية، حيث تم نقلهم إلى قاعات الاحتفال، وسط إجراءات تنظيمية رائعة، وكان في مقدمة الواصلين، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونشر الشيخ محمد بن راشد صورًا من حفل الزفاف عبر حسابه على إنستغرام، وعلّق عليها "اللهم أدم الفرحة.. والبركة والخير.. على أهلي.. ووطني.. وشعبي".

كما قام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بنشر مقاطع فيديو، توثق أجواء حفل الزفاف، حيثُ كان لفن العيّالة الشعبية حضور أساسي في الحفل، وهو "الفن الأدائي الوطني" الأول المفضل لدى الحكام والأعيان والعامة في الإمارات، لارتباطها تاريخيًا بمفهومي الشهامة والثقافة.

لينطلق بعد نشر كل تلك المقاطع، سيلٌ من التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مختلف بلدان العالم عبر وسمي #أفراح_آل_مكتوم و #فرحة_وطن.

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وفي أول أيام عيد الفطر المبارك نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على إنستغرام، قصيدةً من كلماته بعنوان "لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ"، بمناسبة عقد قران أنجاله الثلاثة، غنّاها الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وكانت حسابات إماراتية، نشرت في وقتٍ سابق، هويات زوجات أبناء الشيخ محمد، حيث عُقد قران ولي عهد دبي، الشيخ حمدان، على ابنة خالته شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، فيما عُقد قران الشيخ مكتوم، على ابنة خالته الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، وعُقد قران الشيخ أحمد، على ابنة عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.

وجاء خبر عقد قران أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مفاجئًا، في الـ 16 من أيار/مايو الماضي، وذلك بعد عدة شهور من إعلان شقيقهم الشيخ مكتوم، عن خطوبته في شهر ديسمبر الماضي.