سارة القبندي تحسمُ الجدل: "خشمي اللي مغلب العالم ما راح أسويه"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسمت الفنانة الكويتية سارة القبندي، الجدل حول مطالبات البعض لها بإجراء عملية تجميل لفمها.

وقالت القبندي في لقاء تلفزيوني لها: "خشمي اللي ملعوز العالم ما راح اسويه"، مشيرة إلى أنها تخشى أن تجازف بعملية تجميل فلا تكون النتيجة في صالحها مثلما حدث مع بعض الفنانات.

وحاول المذيع طمأنة الفنانة وامتصاص غضبها بقوله: "على فكرة خشمك هذا ما فيه شيء بل هو جزء من شخصيتك"، لترد عليه القبندي بقولها "يعطيني كاريزما".

وبيّن المذيع أن الكثير من الفنانات أجرين عمليات تجميل في فمهن فضاعت الملامح لدرجة أن الواحدة منهن لا تستطيع التفرقة هل هي تضحك أم تبكي أم ماذا؟.

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فتجاوبت معه الفنانة بقولها إن هذا الأمر حسب الشخص، ممكن أن تنجح الجراحة مع فنانة وتفشل مع أخرى.

يُذكر أن آخر أعمال سارة هو مشاركتها في مسلسل غصون في الوحل، من تأليف منى نوفلي وإخراج محمد دحام الشمري، وبطولة كوكبة من النجوم.

"غصون في الوحل"، هو مسلسل اجتماعي خليجي، تدور أحداثه حول امرأة أربعينية مليئة بالحقد وتعاني من أمراض نفسيّة كثيرة، حتى تحوّلت إلى إنسانة فظّة في التعامل مع الآخرين، الأمر الذي انعكس سلبًا على حياتها.

يُذكر أن سارة القبندي فنانة كويتية صاعدة، مُتخرّجة من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، وهي من مواليد الـ20 من أبريل 1993.