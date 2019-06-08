شكرا لقرائتكم خبر عن براين ويلسون يؤجل جولته الصيفية لشعوره "بعدم الأمان العقلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل براين ويلسون - الذى شارك فى تأسيس فرقة بيتش بويز - لأجل غير مسمى جولة صيفية بالولايات المتحدة كان من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة، قائلا إنه يشعر "بعدم الأمان العقلى" عقب خضوعه لجراحة فى الظهر مؤخرا، لكنه عبر عن أمله فى العودة إلى العمل فى وقت لاحق من هذا العام.

وفى رسالة نشرها على صفحته على "فيس بوك" وموقعه الرسمى، اعترف ويلسون، البالغ من العمر 76 عاما، بأنه يعانى من مرض عقلى "منذ عدة عقود"، وأنه كان "متحمسا للعودة إلى تقديم عروضه" قبل أن "يبدأ فى الشعور بالاغتراب" مرة أخرى، وكتب "لسنا متأكدين من سبب ذلك، ولكنى أعلم أنه ليس من الجيد بالنسبة لى أن أكون على الطريق الآن، لذلك سأعود إلى لوس أنجلوس".

وكان من المقرر أن تبدأ جولة ويلسون الأخيرة التى تقدم مختارات من ألبوم "بت ساوندز" الشهير لفرقة بيتش بويز الذى تم طرحه عام 1966 وغيرها مع زميله أل جاردين المؤسس المشارك لفرقة بيتش بويز، يوم الجمعة، فى قاعة لين فى ماساتشوستس خارج بوسطن.

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ووفقا لموقع ويلسون على الانترنت، تم تأجيل عرض ماساتشوستس و11 موعدا آخر للحفلات الموسيقية كانت ستجرى حتى 23 يونيو، وقال المغنى وكاتب الأغانى الذى أصدر البومات من موسيقى الروك مثل "جود فايبريشنز" و"سيرفين يو إس إيه"، إنه خضع لثلاث عمليات جراحية فى ظهره العام الماضى جعلته "أقوى بدنيا مما كنت عليه منذ فترة طويلة".

فيما قال ويلسون، إنه عاد إلى الاستوديو ليسجل ويتدرب مع فرقته وكان يشعر بتحسن قبل أن يعانى من نوع من الانتكاسة العقلية، وقال "وصفى لذلك هو إننى غير آمن عقليا.. أعانى من أشياء فى رأسى وأقول أشياء لا أقصدها ولا أعرف لماذا".

وكتب "سأستريح وأتعافى وأعمل مع أطبائى فى هذا الشأن.. أتطلع إلى شفائى ورؤية الجميع فى وقت لاحق من العام"، واختتم "أعرف أن هذا شيء يمكننى التغلب عليه مرة أخرى"، وقد وحظى ويلسون بنشاط متجدد فى السنوات الأخيرة حيث قدمت فرقته موسيقى من ألبوم كريسماس الصادر عام 1964 لفرقة بيتش بويز خلال جولة موسم العطلات فى العام الماضي.