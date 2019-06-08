خاص- بشار الجواد يحتفل تحت المطر مع أبناء الجنوب بعيد الفطر

أحيا الفنان بشار الجواد حفلاً فنياً في منتجع SKY في المعمارية – صيدا في ثاني أيام عيد الفطر السعيد.

نجم برنامج “ذا فويس” في موسمه الرابع، هو ابن الجنوب عاد في عيد الفطر ليحتفل مع أبناء الجنوب.

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أشعل “الجواد” ليل صيدا بباقة من أجمل الأغنيات، وعلى الرغم من الأمطار التي هطلت إلا ان السهرة استمرت بحضور حشد كبير من الجمهور لم يهدأ ولم يكل.

الجمهور طالب بشار بالإستمرار في الغناء ضمن اجواء ماطرة وذلك ضمن اجواء راقصة مليئة بالفرح والبهجة.

نذكر أن بشار بصدد التحضير لأغنية خاصة يعلن عنها قريباً.