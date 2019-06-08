Jun 08, 2019
أحيا الفنان بشار الجواد حفلاً فنياً في منتجع SKY في المعمارية – صيدا في ثاني أيام عيد الفطر السعيد.
نجم برنامج “ذا فويس” في موسمه الرابع، هو ابن الجنوب عاد في عيد الفطر ليحتفل مع أبناء الجنوب.
أشعل “الجواد” ليل صيدا بباقة من أجمل الأغنيات، وعلى الرغم من الأمطار التي هطلت إلا ان السهرة استمرت بحضور حشد كبير من الجمهور لم يهدأ ولم يكل.
الجمهور طالب بشار بالإستمرار في الغناء ضمن اجواء ماطرة وذلك ضمن اجواء راقصة مليئة بالفرح والبهجة.
نذكر أن بشار بصدد التحضير لأغنية خاصة يعلن عنها قريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- بشار الجواد يحتفل تحت المطر مع أبناء الجنوب بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.