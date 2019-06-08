نادين الراسي تُثير الجدل بصورة مع طليقها.. فهل عادا مجددًا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، الجدل بصورة جديدة لها مع طليقها حاتم حدشيتي الذي انفصلت عنه في وقت سابق، إذ وصفته بأنه رفيق الدرب وكان السبب الرئيسي في إحساسها بشعور الأمومة.

وشاركت "الراسي"، متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، الصورة، وعلّقت عليها قائلةً: "رفيق الدرب وأحلي أب (أبو مارك)، رفيقي وحبيبي وصديقي أخويا وأبويا وسندي لليوم، حاتم مستحيل أقدر أوصفك بيكفيني أنو هديتني مارك صورة طبق الأصل منك وحسستني بالأمومة لأول مرة، ورح نكمل المشوار إيد بإيد أبو مارك وأم مارك".

وألمحت نادين، بهذه الرسالة أنها عادت إلى طليقها مرة أخرى، إلا أنها لم تكتب ذلك بشكل صريح، رغم أنها في أبريل الماضي أكّدت أنها تستعد لدخول القفص الذهبي والزواج مجددًا، حيث شاركتْ متابعيها صورة عبر "إنستغرام ستوري"، ونشرت مقطع فيديو لأغنية رومانسية تفاعلت فيها مع إحدى صديقاتها أثناء تواجدهما في السيارة.

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وكتبتْ نادين الراسي على إحدى الصور، أنها سعيدة للغاية، وفي أخرى أكّدت أنها تعيش قصة حب.

يُذكر أن نادين الراسي، تزوّجت مرتين، الأولى من حاتم حدشيتي، ولديهما ابن يدعى مارك، وانفصلت عنه، لتتزوج مرة ثانية من رجل الأعمال والفنان جيسكار أبي نادر، وأنجبت منه طفلين هما كارل ومارسال، وانتهت هذه الزيجة بالطلاق أيضًا.