تعرف على تفاصيل جولة مادونا الغنائية Madam X Tour بالولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية مادونا عن تواريخ جولتها الغنائيةMadam X Tour فى المدن الكبرى فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. ستحيى مادونا 7 حفلات غنائية فى نيويورك فى 12 و14 و15 و17 و19 و21 و22 سبتمبر المقبل، فى حين تحيى مادونا حفلاتها فى شيكاجو فى 15 و16 و17 و21 أكتوبر المقبل . وفى لوس أنجلوس أعلنت مادونا أنها ستحيى 5 حفلات هناك فى 12 و13 و14 و16 و17 نوفمبر المقبل . يذكر أن مادونا أطلقت مؤخرًا عددًا من الأغانى السينجل وهم "Medellín" و"I Rise" و"Crave" و"Future"، ثم تفاجأ عشاقها بإطلاقها كليب "Dark Ballet" Advertisements

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