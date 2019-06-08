شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دومًا ما تجذب الثنائيات من المشاهير أنظار العالم أجمع لهما سواء في هوليود أو على صعيد نجوم العالم من المطربين بسبب الشهرة الواسعة الذى يتمتع بها كل منهما مثلما حدث مع نجوم بحجم براد بيت وأنجلينا جولي قبل انفصالهما أو يحدث حاليًا مع بيونسيه وجاى زد بالإضافة إلى آخرين ربما لا يعلم كثيرون أن أغلبهم يقع بينهما فارق سنى كبير مثلما نوضح خلال السطور التالية الذى نتطرق فيها إلى 7 من تلك الثنائيات.

1- الممثلة والمغنية الهندية بريانكا شوبرا التي سبق وفازت بلقب ملكة جمال العالم عام 2000 تزوجت فى وقت سابق من المغنى نيك جونز الذى يصغر عنها بـ10 سنوات كاملة لم تمنعها من الوقوع فى حبه رغم رفضها التام للزواج فى وقت سابق قبل معرفتها بـ نيك جونز.



بريانكا شوبرا ونيك

2- بيونسيه التي تحتل شهرة واسعة هي وزوجها جاى زد ربما لا يعلم كثيرون أن فارق السن بينهما يزيد على 10 سنوات حيث يصل تحديدًا إلى 12 عامًا.



بيونسيه

3- أما النجمة ميجان فوكس التي تعتبر من أهم جميلات هوليود وأكثرهن شهرة فإن زوجها النجم بريان اوستن يصل الفارق العمرى بينهما لـ 13 عاما.



ميجان فوكس

4- بالتأكيد الكل يعلم ويتابع أخبار جورج كلونى وزوجته أمل علم الدين التى أوقعته فى غرامها بعد سنوات حياته الذى اعتاد فيها على العزوبية، ويصل الفارق السنى بينهما لـ 17 عاما.

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جورج كلونى وامل علم الدين

5- بلاك ليفلى وزوجها ريان رينولدز اللذان يحظي بمتابعة كبيرة لعلاقة الحب بينهما الشديدة يصل السن بينهما لـ 11 عاما.



بلاك ليفلى وريان رينولدز

6- ربع قرن هو الفارق الزمنى الذى يصل بين ثنائى يعتبر ضمن الأنجح فى هوليود والمشاهير بصفة عامة.. نتحدث عن كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس.



كاثرين

7- جيسون ستاثام وروزى وايتلى يصل السن بينهما لـ 20 عاما.