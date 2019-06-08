شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وأحمد فهمى يستأنفان "العارف" هذا الأسبوع قبل السفر لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف المخرج أحمد علاء الديب على التحضيرات الأخيرة قبل استئناف تصوير فيلم "العارف" للنجمين أحمد عز وأحمد فهمى، حيث تم تحديد هذا الأسبوع للعودة مرة أخرى بعد فترة من التوقف بسبب انشغال عدد من الأبطال بمسلسلاتهم التى عرضت فى شهر رمضان الماضى.

وانتهى أبطال الفيلم من تصوير جزء فى أحداثه قبل الانشغال بدراما رمضان الماضى، ومن المقرر أن يعود التصوير بعدد من المشاهد التى تجمع أحمد عز وأحمد فهمى فى القاهرة خلال الأيام المقبلة على أن يتوقف العمل مرة أخرى قبل السفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية هناك، حيث جاري الاستقرار على هذه الدولة.

فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2019

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