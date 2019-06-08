أمير طعيمة: "الشيخ الشعراوي مش فوق النقد ولكنه شخص عظيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة يتحدث فيها عن الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وكتب طعيمة: "إذا كنت شايف إن الشيخ الشعراوي جانبه التوفيق أو أخطأ في تصريحه عن النكسة وأنا معاك على فكرة، وإذا كنت اختلفت معاه في بعض الآراء فمش معنى كده إنك تختزل شخص بقيمته في الآراء دي وتنسى كل اللي عمله في حياته".

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وأضاف طعيمة: "لو هنحاسب كل واحد بالشكل ده محدش هينجو لأننا بشر، والشيخ الشعراوي مش مقدس ولا فوق النقد ولكنه من وجهة نظري شخص عظيم أثر بالإيجاب على جيل بحاله أنا منه".

وكان أمير طعيمة كتب الحوار لفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وأبطاله أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس.