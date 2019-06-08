كتب امير فتحي في السبت 8 يونيو 2019 07:00 صباحاً - أكدت هناء شقيقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ان شقيقتها مريضة وموجودة بالمستشفى.
واضافت بحسب موقع الفن اللبناني ان هيفاء لا تعاني من مرض في الكبد ولا يوجد اي مشكل بالكبد، هي الآن افضل بكثير من قبل.
وتابعت هناء : عانت هيفاء من حمى شديدة وارتفاع بالحرارة، ولكن الحمد لله كل الفحوصات جاءت جيدة.
وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بخبر مرض الفنانة هيفاء وهبي ودخولها إلى المستشفى.
وكان الصحافي إيلي باسيل قد تحدث عن طبيعة مرض هيفاء وهبي حيث غرد عبر تويتر قائلاً: “للأسف هيفاء فعلًا مريضة… كبدها تعبان كتير وبحاجة لعلاج مكثّف… دعولها بالشفاء”.
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كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة هيفاء وهبي تكشف حقيقة مرضها.. هل حقا تعاني من مرض خطير في الكبد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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