بوتين يصف القرارات الامريكية ضد “هواوي” ببداية حرب تكنولوجية عالمية!

كتب امير فتحي في السبت 8 يونيو 2019 07:00 صباحاً - اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن محاولات إخراج عملاق الاتصالات الصيني “هواوي” من الأسواق العالمية ليس إلا بداية لحرب تكنولوجية عالمية.

وقال بوتين، كما نقل موقع “روسيا اليوم”، في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الروسي، إن “الوضع المحيط بـ”هواوي”، التي يحاولون مضايقتها وإخراجها من الأسواق العالمية، ليس إلا أول حرب تكنولوجية في العصر الحديث”.

كذلك خيمت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي أدرجت في إطارها “هواوي” في قائمتها السوداء وحظرت على الشركات الأمريكية التعاون معها دون الحصول على ترخيص مسبق منها.