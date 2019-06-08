شاهد.. لحظة وفاة خطيب أثناء إلقائه خطبة الجمعة على المنبر!

كتب امير فتحي في السبت 8 يونيو 2019 07:00 صباحاً - تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وفاة خطيب أثناء إلقاء خطبة الجمعة، على منبر داخل مسجد في ماليزيا.
وذكرت صحيفة “عكاظ” أن الموت اختطف الخطيب الماليزي يعقوب بن هاشم (68 عاما) من على منبر الجمعة أثناء الخطبة في مسجد البخاري الواقع في مدينة “ألور ستار” في ولاية “قدح” الماليزية.
وبدأ الخطيب الخطبة وبعد دقائق خارت قواه وسقط من على المنبر وهرع إليه عدد من المصلين في محاولة لإسعافه لحين وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.
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