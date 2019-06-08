الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يعترف بشذوذه الجنسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترف الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، في كلمة له أنه كان مثليا في السابق، وأنه شفي من “شذوذه” الجنسي.

ووفقا لما نشر بـ”يورو نيوز” نقلا عن موقع “رابلر” الفلبيني، فقد سخر دوترتي في كلماته من منافسه أنطونيو تريلينس، ملمحا إلى أن تصرفاته توحي بأنه مثليّ أيضا.

الرئيس الفلبيني أكد أنه لطالما كان “شاذا” حتى التقى زوجته السابقة إليزابيث زيمرمان، مضيفا: “هذا جيد، هنالك وجه شبه يجمعنا، لكنني عالجت نفسي، عندما بدأت علاقتي مع السيدة زيميرمان، قلت لنفسي بأن عليّ أن أصبح رجلا من جديد”.

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دوتيرتي تابع: “أصبحت رجلًا مرة أخرى.. شفتني النساء الجميلات، وكرهت الرجل الوسيم بعد ذلك، أفضل الآن النساء الجميلات”.

ووفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن دوتيرتي جاءت تصريحاته أمام حشد من الجالية الفلبينية في فاعلية باليابان، موضحا أنه اعتاد أن يكون “مثلى الجنس”، إلا أنه تجاوز الأمر بسبب النساء الجميلات.

يشار إلى أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، لا يتوقف عن إثارة الجدل، فبين وقت وآخر يطلق الرجل تصريحات صادمة، سواء في حربه على تجار المخدرات والجنس، أو في العلاقات الدولية، أو حتى عن حياته وعلاقاته الشخصية.